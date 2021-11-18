В Кировской области столкнулись встречные машины: один из водителей погиб

Водителя «Весты» не удалось спасти. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области столкнулись две встречные машины. Авария, к сожалению, оказалась смертельной. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

ДТП произошло 18 ноября в 08.10 в Слободском районе. На 627 км трассы «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись две встречные легковушки - «Лада Веста» и «Киа Соренто». В результате 65-летний водитель отечественного авто, к сожалению, погиб. 33-летняя девушка, сидевшая за рулем иномарки, получила травмы, степень их тяжести не указывается.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту происшествия проводится проверка, все условия и причины совершения ДТП устанавливаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.