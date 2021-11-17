Кировчане вновь жалуются на неприятный и удушливый запах в городе

Общественники получили десятки жалоб от кировчан на удушливый запах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане снова жалуются на неприятные запахи в городе. Об этом рассказали активисты ОНФ, к которым обратились жители областного центра.

Так, за последние несколько дней общественники получили несколько десятков обращений. Больше всего на удушливый запах жалуются жители улиц Кольцова, Луганской, Упита и района Перинатального центра. Активисты направили обращения в прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора для решения этой проблемы. Всех кировчан призывают также направлять жалобы в ведомства при появлении неприятных запахов снова.

Напомним, на протяжении последнего года жители Кирова, в частности, Озерков, страдали от неприятного запаха. Министерства и общественники провели сотни проверок. Неоднократно были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.