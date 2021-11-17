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Общество17 ноября 2021 13:40

В Кировской области за год произошло 102 ДТП с участием диких животных

Только за минувший октябрь произошло 11 таких аварий
Анастасия Калашникова
Дикие животные часто выходят из леса на дорогу внезапно.

Дикие животные часто выходят из леса на дорогу внезапно.

Фото: Павел КЛОКОВ

Региональное Минохраны окружающей среды подвело статистику по авариям с участием диких животных. Среди них - кабаны, лисы, лоси и другие звери.

Так, за октябрь 2021 года на дорогах Кировской области произошло 11 таких ДТП. Всего с начала года автомобилисты попали в 102 аварии с дикими животными. По их итогам 10 человек получили травмы разной степени тяжести, и один человек погиб.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности. Автомобилисты должны выдерживать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, и быть внимательными за рулем, особенно в темное время суток. Дикие животные зачастую выбегают на трассу внезапно.