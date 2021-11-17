В Кировской области за год произошло 102 ДТП с участием диких животных

Дикие животные часто выходят из леса на дорогу внезапно. Фото: Павел КЛОКОВ

Региональное Минохраны окружающей среды подвело статистику по авариям с участием диких животных. Среди них - кабаны, лисы, лоси и другие звери.

Так, за октябрь 2021 года на дорогах Кировской области произошло 11 таких ДТП. Всего с начала года автомобилисты попали в 102 аварии с дикими животными. По их итогам 10 человек получили травмы разной степени тяжести, и один человек погиб.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области напоминает водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и меры предосторожности. Автомобилисты должны выдерживать оптимальный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, и быть внимательными за рулем, особенно в темное время суток. Дикие животные зачастую выбегают на трассу внезапно.