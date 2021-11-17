В Мурашинском районе трое бывших полицейских незаконно устроились на работу

После вмешательства прокуратуры все нарушения трудового кодекса были устранены Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурашинском районе директор коммерческой организации незаконно трудоустроил троих бывших сотрудников местного отделения МВД. Руководитель привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и доказали незаконный факт трудоустройства экс-правоохранителей в компанию, занимающуюся лесозаготовкой и деревообработкой. Руководство организации не сообщило о приеме на работу внутренние органы.

В связи с этим на директора коммерческой компании завели дело об административном правонарушении. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. После вмешательства сотрудников прокуратуры все трудовые нарушения были устранены.