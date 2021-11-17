Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 ноября 2021 12:11

В Мурашинском районе трое бывших полицейских незаконно устроились на работу

По данному факту возбуждено административное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
После вмешательства прокуратуры все нарушения трудового кодекса были устранены

После вмешательства прокуратуры все нарушения трудового кодекса были устранены

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Мурашинском районе директор коммерческой организации незаконно трудоустроил троих бывших сотрудников местного отделения МВД. Руководитель привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители надзорного органа провели проверку и доказали незаконный факт трудоустройства экс-правоохранителей в компанию, занимающуюся лесозаготовкой и деревообработкой. Руководство организации не сообщило о приеме на работу внутренние органы.

В связи с этим на директора коммерческой компании завели дело об административном правонарушении. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. После вмешательства сотрудников прокуратуры все трудовые нарушения были устранены.