В Белохолуницком районе водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся

Причиной аварии стало несоблюдение водителем оптимального скоростного режима. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 16 ноября, в Белохолуницком районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Авария случилась в 13 часов 45 минут на 694 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области, 33- летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. От удара владелец иномарки получил травмы. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли мужчине медицинская помощь и госпитализация неизвестно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы. Большинство происшествий связаны с несоблюдением скоростного режима.