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Общество17 ноября 2021 11:06

В Кирове жителей нескольких десятков домов отключили от холодной воды

Восстановить подачу ресурса должны к вечеру
Алексей Романов
Алексей Романов
Причиной отключения воды стали ремонтные работы на трубопроводе

Причиной отключения воды стали ремонтные работы на трубопроводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 ноября, жители более 20 многоквартирных домов остались без водоснабжения. Причиной вновь стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Как пояснили в ресурсоснабжающей компании, воду отключили в нескольких домах, расположенных на улицах Чапаева, Щорса, а также в микрорайонах Радужный и Васильки в Ленинском и Нововятском районах областного центра. Восстановить подачу ресурса обещают к 18 часам.

До завершения восстановительных работ для жильцов организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на сайте.