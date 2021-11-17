В Кирове жителей нескольких десятков домов отключили от холодной воды

Причиной отключения воды стали ремонтные работы на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 ноября, жители более 20 многоквартирных домов остались без водоснабжения. Причиной вновь стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Как пояснили в ресурсоснабжающей компании, воду отключили в нескольких домах, расположенных на улицах Чапаева, Щорса, а также в микрорайонах Радужный и Васильки в Ленинском и Нововятском районах областного центра. Восстановить подачу ресурса обещают к 18 часам.

До завершения восстановительных работ для жильцов организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно на сайте.