В Кирове приняли еще две отремонтированные дороги

Асфальтирование участков проходило до наступления минусовых температур и выпадения снега. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершается приемка дорог, отремонтированных в этом году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На этой неделе комиссия введет в эксплуатацию последние объекты. Об этом сообщили в горадминистрации.

Во вторник, 16 ноября, приняли два участка на улицах Геолога Кассина и Филатова в заречной части областного центра. На первом из них, помимо укладки нового асфальта, обустроили обочины. На втором отремонтировали съезды.

Все работы завершили до наступления минусовых температур и выпадения снега. По результатам лабораторной экспертизы, пробы покрытия соответствуют установленным требованиям.

До конца текущей рабочей недели должны ввести в эксплуатацию оставшиеся три объекта: улицы Чехова, Лесная и Интернатская.