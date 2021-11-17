В Кирове завершилось обустройство футбольного поля на стадионе «Трудовые резервы»

Новый стадион оборудован современной дренажной системой для отведения дождевой воды. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилось благоустройство футбольного поля на стадионе «Трудовые резервы». Объект приняла специальная комиссия. Об этом сообщили в администрации города.

Сотрудники подрядной организации отремонтировали основание поля, уложили новое искусственное покрытие, обустроили беговые легкоатлетические дорожки и установили современную дренажную систему. Она поможет предотвратить задержку воду после дождей.

Кроме того, старое покрытие было решено перенести в секторы, расположенные за воротами. Благодаря этому удалось значительно увеличить площадь, на которой разместят два поля для игры в мини-футбол. Это позволит одновременно тренироваться большому количеству спортсменов. В следующем году на стадионе планируют усовершенствовать систему освещения.

Несмотря на то, что работы на объекте завершены, с подрядчиком ведутся претензионные разбирательства по причине срыва намеченных сроков. Весной, в случае выявления каких-либо дефектов, исполнитель обязан исправить все недочеты по гарантии за свой счет.

Напомним, что на реконструкцию поля из бюджетов всех уровней было выделено свыше 56,3 млн рублей. Благоустройство проводилось в рамках реализации национального и федерального проектов «Демография» и «Спорт – норма жизни».