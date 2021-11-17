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Общество17 ноября 2021 10:05

В Кирове завершилось обустройство футбольного поля на стадионе «Трудовые резервы»

На модернизацию спортивного объекта потратили более 56,3 млн рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
Новый стадион оборудован современной дренажной системой для отведения дождевой воды. Фото: admkirov.ru

Новый стадион оборудован современной дренажной системой для отведения дождевой воды. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилось благоустройство футбольного поля на стадионе «Трудовые резервы». Объект приняла специальная комиссия. Об этом сообщили в администрации города.

Сотрудники подрядной организации отремонтировали основание поля, уложили новое искусственное покрытие, обустроили беговые легкоатлетические дорожки и установили современную дренажную систему. Она поможет предотвратить задержку воду после дождей.

Кроме того, старое покрытие было решено перенести в секторы, расположенные за воротами. Благодаря этому удалось значительно увеличить площадь, на которой разместят два поля для игры в мини-футбол. Это позволит одновременно тренироваться большому количеству спортсменов. В следующем году на стадионе планируют усовершенствовать систему освещения.

Несмотря на то, что работы на объекте завершены, с подрядчиком ведутся претензионные разбирательства по причине срыва намеченных сроков. Весной, в случае выявления каких-либо дефектов, исполнитель обязан исправить все недочеты по гарантии за свой счет.

Напомним, что на реконструкцию поля из бюджетов всех уровней было выделено свыше 56,3 млн рублей. Благоустройство проводилось в рамках реализации национального и федерального проектов «Демография» и «Спорт – норма жизни».