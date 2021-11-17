В кировскую спортивную школу «Дымка» закупили новое оборудование

У спортивной школы появилась современная ледозаливочная машина. Фото: vk.com/youthsport43

Кировская спортивная школа «Дымка» получила новое дорогостоящее оборудование. Сумма контракта составила более 25 млн рублей. Об этом сообщили в областном Министерстве спорта и молодежной политики.

На данный момент в учреждение уже поставлены четыре интерактивных тренажера для хоккеистов, специальная беговая дорожка, аппарат ля жима ног, информационное табло и ледозаливочная машина. Получить современное оборудование удалось в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни»

По словам заместителя директора по методической работе КОГАУ «СШ «Дымка» Оксаны Зориной, новый инвентарь уже активно используется в тренировочном процессе спортсменов. Это со временем должно позитивно отразиться на результатах и поспособствует новым спортивным достижениям.