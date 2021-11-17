В Кирове женщина-водитель сбила пенсионерку, сдавая задним ходом

Авария произошла по невнимательности водителя иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 16 ноября, в Кирове произошло очередное ДТП c участием пешехода. Инцидент случился в 8 часов 15 минут на улице Комсомольской у дома №37А. Информацию предоставила областная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, 46-летняя женщина-водитель автомобиля «Киа Рио» сдавала назад и не заметила 70-летнюю кировчанку, переходившую дорогу по «зебре». В результате аварии пострадавшая получила травмы. Потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.