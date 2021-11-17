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Происшествия17 ноября 2021 7:53

Жителя Омутнинска задержали по подозрению в истязании 10-летнего ребенка

Если мужчину признают виновным, ему может грозить до трех лет тюрьмы
Алексей Романов
Алексей Романов
Из-за постоянных побоев ребенок испытывал не только физические, но и психологические страдания

Из-за постоянных побоев ребенок испытывал не только физические, но и психологические страдания

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Омутнинске расследуется уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в истязании несовершеннолетнего ребенка. Житель районного центра задержан и дает показания. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По версии сотрудников СК, мужчина совершал преступления с июля по октябрь текущего года. На протяжении четырех месяцев он регулярно наносил побои и издевался над 10-летним сыном своей сожительницы. В результате мальчик испытывал не только физическую боль, но и психологические потрясения.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Выясняются все мотивы и возможные причины преступления. Если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до трех лет лишения свободы.