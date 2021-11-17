В Кировской области за сутки COVID-19 подтвердился у 295 человек

Врачи инфекционных стационаров в реанимациях спасают жизни 206 жителей региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперштаба на 17 ноября, в Кировской области выявили 267 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 28 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 535 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4220. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 16 ноября, число летальных случаев достигло 645.

В амбулаторных условиях лечатся 8195 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 546 жителей. За сутки вакцинировались 6045 кировчан.