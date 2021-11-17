В Кирове устанавливают освещение на улицах, где его раньше не было

На заранее установленные опоры монтируют светильники. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают обустраивать освещение на городских улицах. Так, сейчас заканчивают монтаж светильников на установленные опоры в переулке Епишинском. Как сообщает горадминистрация, ранее их здесь вообще не было, что постоянно вызывало нарекания со стороны горожан. Отметим, что в 2021 году на установку светильников на городских улицах выделили более 13 миллионов рублей.

Помимо того, на данный момент уже закончены работы на части улицы Щорса в сторону аэропорта, в 4-м Северном переулке, на аллее Октябрьского проспекта от площади Лепсе до Гайдара, в березовой роще на Московской и на улице Опарина в Нововятском районе. Освещены дорога к железнодорожной станции Поздино, проезд от ул. Ленина до ул. Плетеневой в Лянгасово, ул. Комсомольская в Дороничах и другие.