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Происшествия16 ноября 2021 15:31

В Кировской области фирма незаконно добыла песок на 29 миллионов рублей

С директора собираются взыскивать причиненный ущерб через суд
Анастасия Калашникова
Незаконно добытый песок директор фирмы продавал.

Незаконно добытый песок директор фирмы продавал.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области строительная фирма незаконно добыла более 150 тысяч кубометров песка. Причиненный ущерб превысил 29 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Незаконная добыча песка велась в 2018 году в Бобинском лесу под видом строительства противопожарного водоема. Добытый ресурс шел на продажу. Директор фирмы, решивший подзаработать таким образом, уже получил свое наказание: суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Сейчас областное министерство охраны окружающей среды подало новый иск - о взыскании причиненного вреда. Все полученные средства направят в бюджет региона.