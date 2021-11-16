В Кировской области фирма незаконно добыла песок на 29 миллионов рублей

Незаконно добытый песок директор фирмы продавал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области строительная фирма незаконно добыла более 150 тысяч кубометров песка. Причиненный ущерб превысил 29 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

Незаконная добыча песка велась в 2018 году в Бобинском лесу под видом строительства противопожарного водоема. Добытый ресурс шел на продажу. Директор фирмы, решивший подзаработать таким образом, уже получил свое наказание: суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

Сейчас областное министерство охраны окружающей среды подало новый иск - о взыскании причиненного вреда. Все полученные средства направят в бюджет региона.