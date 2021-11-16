В Кировской области обанкротившийся судостроительный завод задолжал 20 миллионов рублей своим сотрудникам

Задолженность перед сотрудниками постепенно погашают. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области сотрудникам Сосновского судостроительного завода не выплатили зарплату. Общая сумма долга составила более 20 миллионов рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Так, без честно заработанных денег остались 230 работников предприятия. Стоит уточнить, что сейчас завод является банкротом. Прокуратура внесла представление конкурсному управляющему для восстановления прав работников. Бывшему руководителю общества они также неоднократно вносились. На данный момент задолженность постепенно погашают. Так, из 20 миллионов выплачены 4,6.

Помимо этого, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по статье «Мошенничество». В 2017-2019 годах бывшим руководителям завода незаконно начислялась зарплата. Следствие полагает, что эти действия могли способствовать выводу денег и иных активов предприятия и повлечь за собой банкротство компании.