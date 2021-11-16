Кировская прокуратура помогла пожилому заключенному получить свою пенсию

Мужчина не мог получить страховую пенсию по старости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области заключенному отказались выдавать пенсию. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, 64-летний мужчина сейчас отбывает наказание в исправительной колонии. Недавно он обратился в ПФР за положенной пенсией: в период с 1970 по 1990 годы он долгое время работал на разных предприятиях. После изоляции он не смог собрать все необходимые документы, подтверждающие его трудовой стаж. В результате ему отказали в назначении страховой пенсии по старости.

Мужчина обратился в прокуратуру. Сотрудники ведомства после проведенной проверки направили в суд иск с требованием установить факт принадлежности всех нужных документов. После этого кировчанину засчитали весь его трудовой стаж.