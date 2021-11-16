В Богородском районе два магазина торговали просроченными котлетами и пельменями

Опасную продукцию придется уничтожить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богородском районе торговали просроченными котлетами и пельменями. Об этом сообщило областное управление Россельхознадзора.

Проверка прошла в двух магазинах в селе Ошлань и деревне Таранки. Обе точки принадлежали одному и тому же предпринимателю. По итогам ревизии специалисты управления нашли более двух кило котлет и почти полкило пельменей с истекшим сроком годности. На продукцию наложили арест.

Предпринимателя привлекли к административной ответственности за продажу просроченных продуктов. 11 ноября его обязали выплатить штраф - 3100 рублей. Кроме того, торговец обязан утилизировать всю арестованную продукцию до 11 декабря.