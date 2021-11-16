В Слободском районе откроется новый ФАП

Благодаря новому фельдшерско-акушерскому пункту медицинскую помощь смогут получать 265 человек. Фото: vk.com/medkirovru

В Кировской области продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря чему в разных отдаленных районах строятся современные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, новый ФАП в скором времени появится в селе Роговое Слободского района. За медицинским учреждением будет закреплено 265 человек, в том числе 2 ребенка.

В настоящее время в здании завершены все отделочные работы и идет процедура получения лицензии. После сдачи объекта, прием здесь будет вести опытный фельдшер со стажем работы более 40 лет.

Отметим, что до 2025 года в районах нашей области должны построить 200 новых ФАПов и врачебных амбулаторий. Из них 61 приступит к работе уже в этом году.