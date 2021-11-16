В Кирове на набережной Грина обустроят новый детский городок

Детский городок будет состоять из современных качелей и горок. Фото: admkirov.ru

В Кирове на набережной Грина скоро появится новый детский городок. Рабочие уже приступили к установке необходимого оборудования. Об этом сообщили в администрации города.

По словам властей, раньше на этом месте была детская площадка, построенная силами общественников. Со временем часть конструкций пришла в негодность и была демонтирована.

Новый городок будет включать в себя современные качели и горки. Сумма контракта составила 268 тысяч рублей. Деньги выделили из городского бюджета.

Добавим, что в этом году набережная Грина значительно преобразилась. Летом здесь появилась новая площадка с искусственным покрытием, футбольными воротами и баскетбольными кольцами. В дальнейшем на ее территории планируется установить оборудование для занятий воркаутом, уличные тренажеры и построить памп-трек.