В Кирове водитель «Лады Весты» сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку

По предварительным данным, водитель «Весты» был трезвым. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло очередное ДТП, в котором пострадал пешеход. Происшествие случилось в понедельник, 15 ноября, на улице Ленинградской у дома № 6.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 59-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не смог вовремя разглядеть 11-летнюю девочку, которая шла по пешеходному переходу и наехал на нее. В результате аварии ребенок получил травмы. Насколько они оказались серьезными, а также потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.