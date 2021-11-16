Трое кировчан украли триста деталей железнодорожных путей

За кражу деталей на воров завели уголовное дело. Фото: кировскийло.пфоут.мвд.рф

В Кировской области трое человек украли несколько сотен деталей железнодорожных путей. Об этом рассказали в областном ЛО МВД на транспорте.

Пропажу обнаружили на перегоне «Полой-Бумкомбинат» в Кирово-Чепецком районе. Специалисты недосчитались трех сотен деталей верхнего строения путей. В ходе поисков вместе с сотрудниками УФСБ удалось разыскать трех кировчан, которые и утащили эти детали. Общая сумма причиненного ущерба составила 39 тысяч рублей.

Следователи Кировского ЛО МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок, грозящий воришкам - до пяти лет лишения свободы.