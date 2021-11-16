В Кирове вторые сутки ищут без вести пропавшего молодого мужчину

К поискам мужчины привлечены спасатели, активисты и неравнодушные граждане. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кирова просят помочь в поиске 30-летнего мужчины. В последний раз Сергея Гагаринова видели 15 ноября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили приметный портрет кировчанина. Рост Сергея Валентиновича 180 см. У него нормальное телосложение, темно-русые коротко стриженные волосы и серые глаза. К особым приметам можно отнести родимое пятно на правой щеке. Был одет в черную куртку, шапку, полусапоги и синие джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.