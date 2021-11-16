В Кирово-Чепецком районе на директора торговой компании завели уголовное дело

Не получающий заплату сотрудник был оформлен официально Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирово-Чепецком районе на директора компании, занимающейся продажей пиломатериалов, завели уголовное дело по факту не выплаты заработанной платы. Один из работников организации более полугода не получал честно заработанные деньги. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, руководитель умышленно не выплачивал зарплату своему наемному рабочему с марта 2020 по ноябрь 2021 года. За этот длительный промежуток времени накопилась большая задолженность.

По данному факту районная прокуратура провела проверку. Позже представители надзорного органа передали все материалы в СК для возбуждения уголовного дела.

В настоящее время выясняются все причины преступления. Директору грозит судебное разбирательство и наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год. Расследование продолжается.