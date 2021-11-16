На должность ВРИО гендиректора Фонда капремонта Кировской области назначен Сергей Трибисов

За свою карьеру Сергей Трибисов работал инженером и главным инженером в крупных строительных компаниях области. Фото: kirovreg.ru

На должность временно исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Кировской области назначен Сергей Трибисов. Соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс на донное место проходил в октябре текущего года. Однако он был признан несостоявшимся по причине того, что ни один из кандидатов не сумел набрать необходимое количество баллов.

Отметим, что Сергей Трибисов родился в 1962 году в поселке Вуктыль Верхнекамского района Кировской области. Получил высшее образование. За свою карьеру работал инженером и главным инженером в таких крупных организациях как ООО «ВятЭнергоПроект», ООО «Северо-Востокспецстрой плюс» и ООО «Спецстроймонтаж».