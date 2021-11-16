За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 285 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 43 жителя региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 16 ноября, в Кировской области выявили 264 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 21 случай. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 479 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4449. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 206 жителям региона, 43 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 15 ноября, число летальных случаев достигло 642.

В амбулаторных условиях лечатся 8520 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 579 жителей. За сутки вакцинировался 5531 кировчанин.