На трассе под Кировом водитель «Газели» насмерть сбил 20-летнего парня

Водитель не смог вовремя заметить пешехода из-за темного времени суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 15 ноября, на выезде из Кирова произошло смертельное ДТП. Трагическая авария случилась в 18 часов 5 минут на 1 км автодороги Костино - Пестово - Сосновый. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 20-летний молодой человек шел по краю проезжей части. Вследствие уже темного времени суток 52-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не заметил пострадавшего и наехал на него. От полученных травм пешеход скончался на месте.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы.