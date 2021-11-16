В Кировской области дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят на два года раньше срока

На новые квартиры для переселяющихся из аварийного жилья кировчан выделено более четырех миллиардов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области аварийные дома расселят раньше установленного срока. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Сейчас расселяются дома кировчан, признанные аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Сделать это планировалось в срок с 2019 по 2025 годы. Однако программу готовы завершить досрочно, завершив расселение жителей этих домов в 2023 году. Всего новыми квартирами обеспечат 7191 человека, на что выделено 4,28 миллиарда рублей. Следующими после них будут жильцы зданий, признанных аварийными после 2017 года.

Отметим, что всего в нашем регионе 278 обветшавших многоквартирных домов, в которых проживает 6030 человек. Здания признали аварийными в срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.