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Общество16 ноября 2021 6:26

В Кировской области дома, признанные аварийными до 2017 года, расселят на два года раньше срока

Новые квартиры получат более семи тысяч человек
Анастасия Калашникова
На новые квартиры для переселяющихся из аварийного жилья кировчан выделено более четырех миллиардов рублей.

На новые квартиры для переселяющихся из аварийного жилья кировчан выделено более четырех миллиардов рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области аварийные дома расселят раньше установленного срока. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Сейчас расселяются дома кировчан, признанные аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Сделать это планировалось в срок с 2019 по 2025 годы. Однако программу готовы завершить досрочно, завершив расселение жителей этих домов в 2023 году. Всего новыми квартирами обеспечат 7191 человека, на что выделено 4,28 миллиарда рублей. Следующими после них будут жильцы зданий, признанных аварийными после 2017 года.

Отметим, что всего в нашем регионе 278 обветшавших многоквартирных домов, в которых проживает 6030 человек. Здания признали аварийными в срок с 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года.