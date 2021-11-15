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Общество15 ноября 2021 14:39

Кировская мэрия заплатит за услуги частной охраны восемь миллионов рублей

В декабре пройдет конкурс по выбору организации-подрядчика
Анастасия Калашникова
Специалисты будут охранять пять административных зданий, дворы и гаражи.

Специалисты будут охранять пять административных зданий, дворы и гаражи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове мэрия заплатит 8,4 миллиона за услуги частной охраны. Лот появился на сайте госзакупок 12 ноября.

Из требований по контракту - наличие оружия у сотрудников мобильной группы, охрана имущества и обеспечение пропускного режима на объектах и другие. Охраняться будут пять административных зданий, дворы и прилегающие к ним гаражи. За сумму в 8430380 рублей нанятые сотрудники организации-исполнителя должны будут отработать более 60 тысяч человеко-часов. Контракт заключат на период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

На данный момент идет подача заявок на электронный аукцион, которая закончится 6 декабря. Сам конкурс состоится 10 декабря.