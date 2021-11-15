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Общество15 ноября 2021 13:20

В Кирове 16-летнюю девушку оштрафовали за порчу одежды в магазине

Ей придется заплатить 300 рублей
Анастасия Калашникова
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Девушка пыталась украсть вещи, но испортила их, снимая специальные магниты.

Девушка пыталась украсть вещи, но испортила их, снимая специальные магниты.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове прошло очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. О результатах рассказали в горадминистрации.

Специалисты рассмотрели 15 дел, в том числе четыре из них - в отношении подростков и детей. Так, одну 16-летнюю девушку оштрафовали на 300 рублей. Она пыталась вынести из магазина две толстовки и, снимая с них магниты, повредила одежду, что и заметил продавец.

Родителям второго подростка придется заплатить 5000 рублей за поступок своего ребенка. Он катался на транспортном средстве без регистрационных знаков.

Всего за ненадлежащее воспитание детей к ответственности привлекли 11 родителей. Общая сумма штрафов, наложенных на восемь кировчан, составила 6,7 тысяч рублей. Все постановления направили в органы системы профилактики, которые проведут индивидуальную работу со взрослыми и их детьми.