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Происшествия15 ноября 2021 12:12

В Шабалинском районе по вине пьяного водителя пострадали два пассажира

Они получили травмы различной степени тяжести
Алексей Романов
Алексей Романов
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Одной из причин аварии могло стать также темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Одной из причин аварии могло стать также темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 14 ноября, в деревне Михненки Шабалинского района произошло ДТП с участием пьяного водителя. Авария случилась в 19 часов на улице Победы у дома №2. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением и на скорост съехал в кювет. В результате происшествия 19-летняя и 33-летний пассажиры легковушки получили травмы. Насколько повреждения оказались серьезными, а также потребовалась ли кому-либо госпитализация не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых два человека погибли и 21 получил травмы.