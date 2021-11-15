В Нововятске в магазинах и ТЦ проверяют соблюдение масочного режима

Рейды совершают полицейские совместно с представителями терруправлений Кирова. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжаются регулярные рейды общественных мест с целью проверки соблюдения горожанами масочного режима. Профилактические мероприятия способствуют сдерживанию распространения короновирусной инфекции. Об этом рассказали в горадминистрации.

В понедельник, 15 ноября, представители Нововятского терруправления совместно с полицейскими посетили крупный торговый центр на улице Советской. На нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

По словам продавцов, все больше покупателей соблюдают противоэпидемические правила и носят маски. Кроме того, клиенты без индивидуальных средств защиты не обслуживаются. Злостным нарушителям требований Роспотребнадзора грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей.