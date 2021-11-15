В Кирове без холодной воды останутся жители более 50 домов

Воды не будет на время восстановительных работ на трубопроводе Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во вторник, 16 ноября, жильцы нескольких десятков многоквартирных домов Кирова останутся без холодного водоснабжения. Причиной отключения послужат ремонтные работы на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей организации, ресурса временно не будет в нескольких домах, расположенных на улицах Карла Либкнехта, Красноармейской, Пролетарской, Кочкиной,Свободы, Милицейской, Юбилейной, Парковой, Воровского, Вятской, Школьной и Проезжей в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

В зону отключения организуют подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком и адресами можно здесь.