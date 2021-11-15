В Омутнинске задержали мужчину, вонзившего нож в грудь знакомого

Подозреваемый задержан и ждет своего наказания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омутнинске задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на убийство знакомого. В случае доказательства вины, ему может грозить реальный тюремный срок. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников ведомства, преступление произошло в ночь с 12 на 13 ноября. В поздние часы в одной из квартир на улице Кривцова компания распивала спиртные напитки. В определенный момент между подозреваемым и его 26-летним знакомым произошел конфликт на почве личной неприязни. После словесной перепалки обвиняемый взял со стола нож и ударил потерпевшего в область груди.

Раненый мужчина смог выбежать из квартиры. Нападавший пытался его догнать, но не смог. К счастью вскоре подоспели медики и оказали потерпевшему своевременную помощь.

В настоящее время представители СК выясняют все причины и мотивы совершенного преступления. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.