За минувшие выходные в Кировской области задержали 28 нетрезвых водителей

На всех нарушителей сотрудники ГИБДД составили административные протоколы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах Кировской области поймали 28 нетрезвых водителей. Еще 26 человек сели за руль без прав. Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 1975 нарушений правил дорожного движения.

Представители региональной Госавтоинспекции напоминают, что вождение в пьяном виде наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Своевременное выявление нетрезвых водителей поможет предотвратить множество ДТП и спасти ни одну человеческую жизнь. Сообщить о пьяных автолюбителях можно по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.