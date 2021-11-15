В Слободском районе уже четвертый день ищут 17-летнюю девушку

К поиску пропавшей девушки привлечены полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Фото: vk.com/ornkirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 17-летней жительницы пгт Вахруши Слободского района. В последний раз Анну Соловьеву видели 12 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый».

Активисты составили приметный портрет пропавшей девушки. Рост Анны 168 см. У нее среднее телосложение и темные волосы. На момент ухода была одета в черную куртку, серые джинсы и белые ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об этом по телефонам: 102 или 02.