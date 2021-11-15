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Здоровье15 ноября 2021 7:15

В Кировской области в COVID-стационарах находятся более 4 тысяч человек

Свыше 8,5 тысяч пациентов лечатся от коронавируса дома
Алексей Романов
Алексей Романов
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В отделении реанимации медработники продолжают спасать жизни 209 кировчан

В отделении реанимации медработники продолжают спасать жизни 209 кировчан

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба на 15 ноября, в Кировской области выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 21 случай. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 169 человек.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4396. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 209 жителям региона, 44 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По состоянию на 14 ноября, число летальных случаев достигло 640.

В амбулаторных условиях лечатся 8825 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 297 жителей. За сутки вакцинировались 1957 кировчан.