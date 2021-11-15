В Нововятском районе Кирова в Вятку выпустили более 1400 мальков стерляди

Мальки стерляди обладают наибольшей выживаемостью по сравнению с другими видами рыб. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжаются мероприятия, направленные на восстановление популяции рыб. В 2021 году в реки и озера выпущено уже более 30 тысяч мальков стерляди. Об этом сообщили в региональном Министерстве окружающей среды.

Так, в четверг, 11 ноября, в реку Вятку выпустили еще 1404 малька царской рыбы. Вес каждого из них составил 5,5 и более граммов. Мероприятие прошло в районе Нововятской набережной. Подобные акции направлены на возмещение вреда водоемам, причиненного местными предприятиями.

Несмотря на то, что разрешено восполнять популяцию сразу нескольких видов рыб, экологи отдают предпочтение именно стерляди. Это связано с тем, что ее мальки, по сравнению с другими, имеют большую выживаемость.