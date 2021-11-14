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Здоровье14 ноября 2021 16:02

В Кировской области от коронавируса привились более 450 тысяч человек

Они полностью завершили вакцинацию
Анастасия Калашникова
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Первым компонентом вакцины привились более 550 тысяч кировчан.

Первым компонентом вакцины привились более 550 тысяч кировчан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. На данный момент от COVID-19 вакцинировались около 465 тысяч человек. Первый компонент получили более 550 тысяч кировчан. Такие цифры приводит региональный Минздрав.

Так, только за минувшие сутки от коронавируса привились 3885 человек. Всего в будние дни за сутки вакцинируются около семи тысяч жителей региона. Кировская область продолжает оставаться на четвертом месте среди всех субъектов РФ по темпам иммунизации населения.

Кировчанам также разъясняют сроки действия сертификата. Так, при иммунизации «Спутником Лайт» документ начинает действовать через 21 день после укола. При повторной прививке или после болезни - сразу в день вакцинации.