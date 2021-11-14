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Происшествия14 ноября 2021 14:32

В Афанасьевском районе два человека погибли в пожаре

ЧП произошло вечером 12 ноября
Анастасия Калашникова
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Пожарным удалось отстоять от огня соседний дом.

Пожарным удалось отстоять от огня соседний дом.

Фото: Сергей ГАПОН

В Афанасьево пожар унес жизни двух человек. О происшествии сообщила пресс-служба Афанасьевского района.

ЧП случилось 12 ноября в 20.23. Огонь вспыхнул в двухквартирном жилом доме №36 по улице Кирова. В результате пожара пострадали потолочные перекрытия и кровля. Внутреннее пространство квартиры выгорело, имущество частично повреждено и уничтожено. Спасатели сумели отстоять от огня соседний дом. К сожалению, двое человек погибли в пожаре.

Сейчас причина возгорания, даже предположительная, пока не называется. Устанавливаются все обстоятельства пожара и размер материального ущерба.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.