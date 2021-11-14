Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 ноября 2021 10:58

В Кировской области коронавирусом болеют 13 тысяч человек

Большая часть из них лечится на дому
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В инфекционных стационарах лечатся более четырех тысяч человек.

В инфекционных стационарах лечатся более четырех тысяч человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 14 ноября, за минувшие сутки в Кировской области выявили 266 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 20 случаев. С выздоровлением за этот период выписались 233 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4642. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 211 жителям региона, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 638.

В амбулаторных условиях лечится 8808 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 500 жителей. За сутки вакцинировались 3885 кировчан.