В Кировской области коронавирусом болеют 13 тысяч человек

В инфекционных стационарах лечатся более четырех тысяч человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба на 14 ноября, за минувшие сутки в Кировской области выявили 266 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 20 случаев. С выздоровлением за этот период выписались 233 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4642. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 211 жителям региона, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Число летальных случаев достигло 638.

В амбулаторных условиях лечится 8808 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 500 жителей. За сутки вакцинировались 3885 кировчан.