В Кировской области женщин проживает значительно больше, чем мужчин

При рождении в нашей области на каждые 100 девочек приходится 107 мальчиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не секрет, что в России женское население значительно преобладает над мужским. Такая же тенденция отмечена и в Кировской области. На 1 января 2021 года в нашем регионе проживало 576 тыс. мужчин и 674,2 тыс. женщин. Такие данные предоставили специалисты кировстата.

Наибольшая разница по половому признаку наблюдается среди городского населения. В городе на 1000 мужчин приходится 1215, а в деревне 1026 представительниц прекрасного пола.

В 2020 году в Кировской области на свет появились 5473 мальчика и 5097 девочек. Это говорит о том, что превалирование женщин над мужчинами возникает с возрастом. На это свое влияние оказывает высокая смертность среди работоспособного мужского населения. За прошлый год скончались 3074 человека или 80% от общего числа умерших в данном возрастной категории.