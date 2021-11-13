В Кирове задержали злоумышленника, похитившего икону Владимирской Божией Матери

Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника в считанные часы. Фото: 43.rosguard.gov.ru

В Кирове сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который украл икону Владимирской иконы Божией Матери из храма на улице Казанской. Злоумышленника допросили и доставили в полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Cразу после того, как поступил сигнал «тревога», ближайший экипаж Росгвардии незамедлительно приступили к поискам вора. Спустя непродолжительное время схожего по приметам 50-летнего кировчанина задержали на перекрестке улиц Профсоюзной и Казанской. Мужчина к тому времени уже сбыл краденное в ломбард, выручил 5 тысяч рублей и переоделся.

Во время допроса злоумышленник сначала отрицал свою причастность. Однако вскоре сознался в совершенном преступлении. Икона, написанная на рубеже XIX - XX веков, будет возвращена в храм.