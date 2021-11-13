Погода в Кировской области на 13 и 14 ноября: минус и небольшой снег

На этой неделе кировчане увидели сильный снегопад Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Последний месяц осени подходит к экватору. На этой неделе в регионе прошел достаточно сильный снегопад и жители области почувствовали приближение зимы. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp5.

В субботу, 13 ноября, столбик термометра будет колебаться в значениях 0;-1 градус. Ожидается переменная облачность. Возможен небольшой снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-4 м/c. Атмосферное давление немного ниже нормы -743 мм ртутного столба.

В воскресенье, 14 ноября, температура воздуха в течение дня опуститься до -5 градусов. Прогнозируется ясная погода без осадков. Ветер северо-западный 2-3 м/c. Атмосферное давление в оптимальных значениях - 753 мм ртутного столба.