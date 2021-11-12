В Кирове под колеса кроссовера попал пожилой мужчина

Авария произошла в утренние часы. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 11 ноября, в Кирове случилось очередное ДТП с участием пешехода. Инцидент произошел в 7 часов 10 минут на улице Московской у дома №140.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрейл» не смог вовремя заметить и затормозить. В результате 69-летний пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте, получил травмы. Потребовалась пенсионеру госпитализация или нет неизвестно.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.