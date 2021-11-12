В нескольких десятков домов Кирова отключили воду

Восстановить разорвавшийся трубопровод должны уже к вечеру Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 12 ноября, жильцы нескольких десятков многоквартирных домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения стала авария на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По информации представителей ресурсоснабжающей компании, воду отключили в нескольких домах на улицах Комсомольской, Земской, Карнавальной, Эстрадной, Пустынной, Старосельской, Южной, Майской, Мира, Солнечной, Кочкина и на Октябрьском проспекте в Октябрьском и Ленинском районах областного центра. Подробнее ознакомиться с графиком и точными адресами можно здесь.