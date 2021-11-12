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Происшествия12 ноября 2021 11:27

В Кирове работники пекарни пять месяцев не получали зарплату

На директора заведено уголовное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 300 тысяч рублей

Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила более 300 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове на директора сети пекарен завели уголовное дело. Бизнесмен умышленно не платил своим сотрудникам зарплату на протяжении пяти месяцев. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

Сотрудники ведомства выяснили, что работники пекарни не получали свои деньги с апреля по август текущего. Общая сумма задолженности составила порядка 300 тысяч рублей. В связи с этим ИП привлекли к уголовной ответственности.

В настоящее время выясняются причины преступления. По информации представителей СК, директор имел финансовую возможность расплатиться с заявителями. Расследование продолжается.