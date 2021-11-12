В Кирово-Чепецком районе из-за нерасторопных действий женщины-водителя пострадал 14-летний мальчик

По предварительным данным водитель не справился с управлением из-за ухудшения погоды. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 11 ноября, в Кирово-Чепецком районе произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний мальчик. Авария случилась в 15 часов на 34 км автодороги Кирово-Чепецк-Зуевка- Фаленки-Демаки. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Шевроле Авео» не справилась с управлением и на скорости съехала в кювет. В результате происшествия 14-летний пассажир получил травмы. Насколько они оказались серьезными и потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.