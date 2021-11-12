За сутки в Кировской области COVID-19 подтвердился у 278 человек

В инфекционных стационарах области лечатся 4700 кировчан Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным оперштаба на 12 ноября, в Кировской области выявили 268 новых случаев заражения коронавирусом с помощью ПЦР-тестов. Дополнительно методом экспресс-тестирования - еще 10 случаев. За предыдущие сутки с выздоровлением выписались 382 человека.

Число пациентов с COVID-19 в инфекционных стационарах составляет 4700. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 205 жителям региона, 41 из них подключен к аппаратам ИВЛ.

В амбулаторных условиях лечится 9498 человек. В медучреждениях за прошедшие сутки компьютерную томографию легких прошли 789 жителей. За сутки вакцинировались 6038 кировчан.