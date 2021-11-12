В выходные в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей

Сотрудники ГАИ будут останавливать водителей не только на центральных улицах, но и на въездах и выездах из города. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 13 ноября, в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» водителей на состояние опьянения. В профилактическом мероприятии примут участие сотрудники ГИБДД, а также народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль». Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Ловить нетрезвых автомобилистов будут не только на дорогах города, но также на въездах и выездах из областного центра. Нарушителям грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если пьяного водителя остановят повторно, ему будет грозить уже уголовная ответственность.

Для того, чтобы не допустить коррупцию и создание конфликтных ситуаций, патрульные автомобили оборудованы видеорегистраторами. Своевременное выявление пьяного человека за рулем поможет избежать множество ДТП и сохранить ни одну человеческую жизнь.