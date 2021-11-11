В Кирове разыскивают вандалов, разрисовавших стелу в Парке Победы

Надписи на памятнике срочно закрасили, но следы остались. Фото: admkirov.ru

В Кирове неизвестные вандалы разрисовали стелу в Парке Победы. Привести памятник в первоначальный вид пока не удалось. Об этом сообщили в горадминистрации.

Рисунки и надписи оставили под барельефом знаменосца Победы Григория Булатова. Специалисты в срочном порядке закрасили их. Более тщательное и точечное восстановление сейчас провести невозможно из-за погодных условий. Ремонтом стелы обещают заняться весной. Отметим, что ее реконструкция проводилась три года назад.

По факту вандализма в полицию направлено заявление. Правоохранителям также передали записи с уличных видеокамер, которые могли запечатлеть хулиганов. За эту выходку им может грозить уголовная ответственность и крупный штраф.